Presidencia enfatiza deber de atender a JJOO como previo organizador

Photo : YONHAP News

Park Soo Hyun, secretario presidencial de Relaciones Públicas, ha enfatizado que mostrar interés por los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 es un deber para Seúl, como país que albergó la pasada edición de este evento deportivo.En una entrevista con Yonhap News TV, el secretario recordó el día 15 que Corea del Sur albergó los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018.Su declaración llega tras confirmar el presidente Moon Jae In que Corea no se sumaría al boicot diplomático contra Beijing 2022, durante una rueda de prensa ofrecida el día 13 desde Australia, tras reunirse con Scott Morrison, primer ministro australiano.Park explicó que esa decisión es un tema de soberanía nacional, y que en base a la experiencia de los JJOO de PyeongChang, Moon intentó fomentar un clima de paz en una época de extrema tensión por los ensayos nucleares y balísticos de Corea del Norte.Recordó que Estados Unidos, pese a haber tomado la iniciativa con el boicot diplomático, no ha presionado ni exigido a Corea del Sur a sumarse, y aseguró que Washington comprenderá la postura de Seúl.No obstante, al ser preguntado sobre si el presidente Moon asistirá a la ceremonia de apertura, dijo que habrá que esperar hasta conocer la coyuntura del momento.