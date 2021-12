Aumenta dilema de candidatos presidenciales por escándalos de familiares

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung, candidato presidencial del partido en el poder The Minjoo, reconoció el jueves 16 la veracidad de los reportajes de prensa que acusan a su hijo de participar en juegos de azar y apuestas ilegales, y ofreció una disculpa.En un mensaje escrito, el político admitió que su hijo visitaba sitios web extranjeros de apuestas, así como establecimientos de juegos ilegales en Seúl y Gyeonggi, y se disculpó por no haberle sabido guiar como corresponde a un buen padre.En tanto, en el opositor Poder del Pueblo surgieron especulaciones de una posible disculpa del candidato presidencial, Yoon Seok Youl, por la presunta falsificación del currículum por parte de su mujer, Kim Keon Hee, aunque por ahora Yoon no ha hecho comentario alguno al respecto.Por su parte Sim Sang Jung, del Partido Justicia, presentó como promesa electoral que repartirá una ayuda básica universal de un millón de wones, a la vez que Ahn Cheol Soo, de Partido del Pueblo, pidió al presidente Moon Jae In suspender la condena de los exmandatarios Lee Myung Bak y Park Geun Hye.