Moon se disculpa por retomar rigurosas pautas de distancia social

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In se disculpó ante los ciudadanos por reforzar las pautas de distancia social.Poco después de que el Gobierno anunciara las nuevas medidas, limitando el número de asistentes a reuniones privadas y el adelanto de la hora de cierre de restaurantes y cafeterías, el mandatario reconoció no haber preparado suficientemente en el proceso de vuelta paulatina a la normalidad, pues no han podido frenar el aumento de pacientes graves, ni asegurar suficientes camas de hospital, según reconoció la portavoz residencial Park Kyung Mee en rueda de prensa.Moon señaló que durante el periodo de medidas reforzadas intentará redefinir la estrategia para estabilizar la situación en la medida de lo posible, para luego proseguir con los esfuerzos por recuperar la normalidad.Enfatizó que diseñarán e implementarán rápidamente un plan para ofrecer todo el apoyo a autónomos y pequeños comerciantes, que depositaron grandes expectativas en recuperar la vida diaria, tanto como ayuda por la cuarentena, como para compensar sus pérdidas.