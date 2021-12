Expediente de Park Geun Hye no figura entre los indultos revisados

Photo : KBS News

El Ministerio de Justicia ha culminado la revisión de los expedientes sobre posibles indultos por Año Nuevo, mientras la atención se enfoca en saber si las autoridades decidirán revocar la condena a los expresidentes Lee Myung Bak y Park Geun Hye.Según fuentes de la cartera, los casos de los exmandatarios no figuraban entre los expedientes revisados, aunque no ofrecieron detalles sobre a cuántos o a quiénes concederán el indulto.Park Beom Kye, titular de Justicia, confirmó que no habían revisado el expediente de la expresidenta Park Geun Hye, actualmente hospitalizada. Al ser preguntado sobre si valoran una posible suspensión de condena para la exmandataria, el ministro solo expresó que están siguiendo el procedimiento legal establecido.