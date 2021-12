Biden bloquea ayuda no humanitaria a Pyongyang por tráfico de personas

Photo : YONHAP News

Estados Unidos ha decidido bloquear el envío de ayuda no humanitaria a Corea del Norte durante el año fiscal 2022, al considerar que Pyongyang no hizo esfuerzos por combatir la trata de personas.Así lo anunció el presidente Joe Biden en un comunicado emitido por Antony Blinken, secretario de Estado, el día 21.El memorando detalla que tampoco permitirá ayudas que faciliten la participación de funcionarios norcoreanos en programas educativos o de intercambio cultural.No obstante, la medida se considera simbólica, al estar el régimen bajo las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU y otras independientes adoptadas por Washington.Cada año, Estados Unidos publica un informe anual sobre tráfico humano en el mundo, y un año más Corea del Norte fue incluida en el nivel 3 - la peor categoría- donde figuran los países que no realizan esfuerzo alguno por combatir la trata de personas, y de acatar el mínimo de normas para evitarla.En dicha lista también figuran Cuba, Rusia, Nicaragua, Siria o Eritrea.