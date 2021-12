Exteriores busca ampliar cooperación con EEUU en suministros y tecnología

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha avanzado que intentará ampliar y diversificar la cooperación con Estados Unidos en la cadena de suministros y el sector tecnológico, mientras que con China, país con el que en 2022 cumplirá 30 años del establecimiento de lazos diplomáticos, buscará fortalecer las relaciones y evitar fricciones en la medida de lo posible.Estos son los ejes centrales del plan de trabajo para 2022 que la cancillería presentó el jueves 23 al presidente Moon Jae In.Como líneas maestras para 2022, las autoridades diplomáticas abogan por consolidar la red de cooperación internacional de Corea del Sur a nivel regional y mundial, en base a los valores que comparte con su mayor aliado, Estados Unidos. Su objetivo es intensificar los intercambios no solo con países asiáticos sino también con otras regiones como América Latina, Oriente Medio y África, en diversos ámbitos, desde cooperación para el desarrollo, hasta salud o cambio climático.Confirmaron que harán una gran apuesta por impulsar la cooperación estratégica con Estados Unidos en áreas relevantes de innovación, como inteligencia artificial, telecomunicaciones, tráfico de datos, tecnología cuántica, bioingeniería y ciencias espaciales.Asimismo, en el plan destacan las relaciones con China y los preparativos para conmemorar el 30º aniversario de establecimientos de lazos diplomáticos entre Corea del Sur y el gigante asiático, que será exactamente el 24 de agosto de 2022. Sin embargo, la cancillería no menciona en su plan de trabajo para el nuevo ejercicio el viaje del presidente chino Xi Jinping a Corea, visita que Seúl y Beijing han venido coordinando, si bien no han podido concretarla por la pandemia.