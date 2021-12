Candidato oficialista se desmarca de la política nuclear de Moon

Photo : YONHAP News

El candidato presidencial oficialista Lee Jae Myung declaró el miércoles 22 que no detendrá las obras de nuevas centrales nucleares en marcha, aunque tampoco construirá plantas adicionales y agotará la vida útil de las ya operativas. Así, presentó una política de energía nuclear distinta de la que promueve la administración del presidente Moon Jea In, basada en principios antinucleares.En cuanto a los reactores Shinhanul-3 y Shinhanul-4 cuya construcción fue paralizada, Lee afirmó que respetará la voluntad del pueblo. Añadió que las obras fueron interrumpidas porque así lo decidió el actual Ejecutivo tras escuchar la opinión ciudadana, pero avanzó que de haber consenso podrían ser reanudadas.Por su parte, su rival Yoon Seok Youl del opositor Poder del Pueblo, se convirtió en protagonista de una nueva polémica por su respuesta a un joven durante un encuentro con alumnos de la Universidad Nacional Jeonbuk, al ser preguntado sobre los valores que promueve Poder del Pueblo como partido defensor del liberalismo.Yoon contestó que las personas en extrema pobreza y sin educación no conocen lo que es la libertad, y por tanto no la consideran necesaria, sosteniendo que para comprender el verdadero significado de la libertad se requiere cierto nivel de educación y capacidad económica. Agregó que por tanto, una de las misiones del liberalismo es recaudar impuestos y usarlos en beneficio de los necesitados o los más vulnerables para darles una base educativa y económica.Pero sus palabras fueron duramente criticadas al instante al dar a entender que si uno es demasiado pobre o si no cuenta con estudios, ni siquiera puede saber qué es la libertad.