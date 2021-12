Moon concede indulto especial a ex presidenta Park Geun Hye

Photo : YONHAP News

La ex presidenta Park Geun Hye saldrá en liberdad en virtud de un indulto especial tras permanecer encarcelada por 4 años y 9 meses, concretamente desde el 31 de marzo de 2017.El Gobierno anunció el viernes 24 que, con motivo del Año Nuevo, el 31 de diciembre otorgará un indulto especial o bien reducción de penas y restablecimiento de derechos a 3.094 personas.En noviembre de 2018, Park fue condenada a dos años de cárcel por interferir en las recomendaciones a candidatos electorales de su partido, entonces Saenuri. En enero de ese año, el Tribunal Supremo condenó a la ex presidenta a 20 años de prisión y a una multa de 18.000 millones de wones y otras sanciones pecuniarias por valor de 3.500 millones de wones, por una serie de delitos como soborno y abuso de poder.El Gobierno explicó que incluyó a Park entre los indultos especiales en el último minuto, considerando el deterioro de su salud durante su encarcelamiento.En tanto, la ex primera ministra Han Myeong Sook, quien fue puesta en libertad en agosto de 2017 tras cumplir dos años de prisión y una multa de 883 millones de wones por recibir dinero público de forma poco ortodoxa, obtuvo el restablecimiento de sus derechos, medida que le permitiría postularse a unas elecciones, por ejemplo.Sin embargo, el ex presidente Lee Myung Bak, sobre quien pesa una condena de 17 años de prisión y una multa de 13 mil millones de wones por soborno y malversación de fondos, no figura en la lista de candidatos al indulto especial de Año Nuevo.