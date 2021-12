Ex legislador acusado de instigar rebelión saldrá en libertad condicional

Photo : YONHAP News

Lee Seok Ki, ex legislador izquierdista, saldrá en libertad condicional el viernes 24, con motivo de la Navidad.El ex integrante del ya disuelto Partido Progresista Unificado, fue detenido en 2013 por conspirar con integrantes de una organización clandestina una rebelión para derrocar al Ejecutivo surcoreano en caso de guerra con Corea del Norte. El legislador sale en libertad tras cumplir gran parte de su condena a prisión de nueve años, que finalizaba en septiembre de 2022.Al conocer que el Ministerio de Justicia dejará salir a Lee en libertad condicional, el Partido Progresista, heredero político del Partido Progresista Unificado, mostró su descontento por no haber recibido un indulto especial, pese a ser una "víctima de represión política". En cambio, el principal partido opositor, Poder del Pueblo, expresó su rechazo a la decisión de liberar a Lee, y criticó a la Administración de Moon Jae In por no defender los valores constitucionales.