Sector político muestra reacciones contrapuestas al indulto de Park Geun Hye

Photo : YONHAP News

Tras el anuncio del indulto a la ex presidenta Park Geun Hye, el candidato presidencial del oficialista The Minjoo dijo respetar la decisión del presidente Moon Jae In, en su intención de fomentar la unidad del pueblo.No obstante, enfatizó que la ex presidenta debería ofrecer una sincera disculpa a los ciudadanos por los delitos cometidos, al afirmar que "la Historia la juzgará siempre", mientras que el líder de la formación, Song Young Gil, también mostró respeto hacia la decisión de Moon, pese a diversas críticas en el seno del partido.Por su parte, Yoon Seok Youl, candidato a la presidencia de Poder del Pueblo, el principal opositor, aplaudió una decisión que calificó de tardía, y deseó que la expresidenta recobre pronto su salud. Su formación también dio la bienvenida a la decisión de Moon, y se comprometió a esforzarse por promover la unidad del pueblo coreano.Sin embargo, el legislador Hong Joon Pyo criticó la medida, que calificó de "sucia estratagema" para dividir al bando opositor.En tanto, Sim Sang Jung, del Partido Justicia y de inclinación progresista, lamentó la decisión y recordó que los ciudadanos eligieron a Moon con el anhelo de hacer justicia; mientras que Ahn Cheol Soo, de Partido del Pueblo, en mayor sintonía con el bando conservador, calificó el indulto como tapadera para poner en libertad condicional a Lee Seok Ki, ex legislador izquierdista condenado en 2013 por conspirar con una organización clandestina para derrocar al Ejecutivo surcoreano ante una posible guerra con Corea del Norte.