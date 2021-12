The Minjoo se une con Democrático Abierto

Photo : YONHAP News

El oficialista The Minjoo y Democrático Unido acordaron una fusión el domingo 26, a condición de promover reformas electorales y parlamentarias como aumentar la proporcionalidad e implementar un sistema más abierto de recomendación de candidatos, así como limitar a tres legislaturas el máximo de mandatos de cada diputado nacional.A tal efecto, los representantes de ambas formaciones decidieron formar un comité especial de reforma política con iguales cuotas de participación.También coincidieron en impulsar otras tareas de índole social, como suprimir la facultad investigadora de los fiscales, prohibir ediciones arbitrarias del orden de las noticias por parte de los administradores de portales, garantizar los derechos políticos básicos de los funcionarios y crear un organismo de supervisión inmobiliaria.Sin embargo, los puntos acordados no entrarán en vigor antes de que The Minjoo y el Democrático Unido los sometan a un proceso interno de revisión y sean aprobados, para finalmente formalizar la fusión.La formación fruto de esta unión conservará el nombre del actual partido oficialista, The Minjoo.