Lee Jae Myung llama a la unidad y Yoon Seok Youl rechaza críticas internas

Photo : YONHAP News

Junto con el exdirigente de su partido The Minjoo y su rival en las primarias, Lee Nak yon, el candidato presidencial del oficialista Lee Jae Myun lanzó un comité que ambos bautizaron como Comité de Nueva Visión y Unidad Nacional.La creación de dicho organismo fue anunciada el lunes 27 por Lee Jae Myung, quien enfatizó la innovación y la unidad para lograr la victoria en las próximas elecciones presidenciales. Al respecto, el ex responsable del partido en el poder explicó que innovar es necesario, pero sin olvidar las singularidades de The Minjoo.Por su parte Yoon Seok Youl, candidato del opositor Poder del Pueblo, asistió después de veinte días a la reunión del comité central de campaña y expresó que - a estas alturas- nadie en la formación debe actuar como crítico o comentarista ajeno al partido. Su alusión se interpreta como un comentario indirecto para el dirigente de Poder del Pueblo, Lee Jun Seok. A su vez, éste publicó en las redes sociales que las palabras que subvaloran las sinceras propuestas de los que se preocupan por el partido, describiéndolas como críticas ajenas, pueden dar sensación de bloqueos en la comunicación interna.