Canciller ve difícil mejorar relaciones intercoreanas durante Beijing 2022

Photo : YONHAP News

Chung Eui Yong, ministro de Exteriores, explicó el miércoles 29 que no se aprecia mucho margen para mejorar las relaciones intercoreanas durante los Juegos Olímpicos de Beijing 2022.Así lo expresó durante un encuentro con la prensa, al ser preguntado sobre la posibilidad de concertar una cumbre intercoreana en el marco de las Olimpiadas.Pese a todo, Chung enfatizó que el Gobierno se esforzará al máximo por mejorar las relaciones intercoreanas y reanudar el diálogo para impulsar el proceso de paz en la península.Inicialmente, las autoridades surcoreanas pensaban aprovechar los Juegos Olímpicos de Beijing para impulsar el diálogo entre Seúl y Pyongyang, pero es probable que Corea del Norte no envíe una delegación diplomática a Beijing por la pandemia.También juega en contra el "boicot diplomático" hacia los Juegos iniciativa de Estados Unidos, pues si bien Corea del Sur descartó secundar al boicot, por ahora no ha confirmado la asistencia del presidente Moon Jae In a la ceremonia de apertura.