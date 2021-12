Corea y EEUU han completado declaración de fin de guerra, según legislador oficialista

Photo : YONHAP News

Un diputado oficialista comentó que Seúl y Washington habrían completado el borrador de la declaración de fin oficial de la Guerra de Core y están empezando a consultar con China, mientras Corea del Norte sigue sin reaccionar.El comentario provino del legislador Yoon Gun Young, del partido en el poder The Minjoo, considerado "hombre de confianza" del presidente Moon Jae In. Durante un programa de radio, el jueves 30 expresó que consensuar la declaración del fin de la Guerra de Corea no será fácil, pero el actual Ejecutivo intentará promover dicho objetivo hasta el último día de su mandato.También aludió al comentario del miércoles 29 del ministro de Exteriores Chung Eui Yong, quien destacó la dificultad de aprovechar los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 como ocasión para mejorar las relaciones intercoreanas. Al ser preguntado sobre si las palabras del canciller indican que ni el presidente surcoreano ni el dirigente norcoreano Kim Jong Un acudirán al evento deportivo, consideró imprudente sacar conclusiones anticipadas, aunque recordó que las actuales fricciones y la rivalidad entre Estados Unidos y China invitan a tener menos expectativas sobre poder impulsar encuentros en un ambiente amistoso para promover la paz en la península coreana.