Corea del Norte concluye reunión del partido sin anunciar directrices políticas

Photo : YONHAP News

Corea del Norte concluyó la reunión plenaria del Partido de los Trabajadores sin anunciar las nuevas directrices de sus políticas hacia Corea del Sur y Estados Unidos.Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte el día 1, tras culminar las sesión plenaria que tuvo lugar del 27 al 31 de diciembre pasado, durante el encuentro establecieron directrices y líneas de acción para el país y el partido durante 2022.Sñaló que Kim Jong Un promulgó las líneas estratégicas para Corea del Norte sobre relaciones exteriores e intercoreanas, en base a la cambiante situación política internacional, aunque no reveló más detalles.No obstante, sí comentaron puntos concretos de sectores como agricultura y economía, donde de cara al nuevo año predomina la intención de enfocarse firmemente en los asuntos internos y en la vida de los ciudadanos, y no tanto en relaciones externas.Corea del Norte también ha optado por centrarse en mantener el estado de alerta sanitaria, mientras continúa reforzando su potencial militar. Al respecto, el mandatario norcoreano puntualizó que el entorno militar de la península de Corea es cada vez más inestable, y la situación internacional exige fortalecer la capacidad de defensa nacional.Respecto al COVID-19, urgió a priorizar la prevención del COVID-19 ante cualquier otro proyecto, para que no haya víctimas en el país. Así, aludió a ubicar "el proyecto de cuarentena por encima de los proyectos nacionales e implementarlo firmemente, para que no haya daños menores ni puntos débiles.Dicha resolución indica que la frontera permanecerá cerrada durante 2022 hasta que disminuya el riesgo de COVID-19.