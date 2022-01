Moon llama a la unidad de cara a los próximos comicios presidenciales

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha deseado que las elecciones presidenciales del próximo marzo promuevan la unidad y no sean motivo de hostilidad y división.Así lo expresó el mandatario surcoreano el lunes 3 en su discurso de Año Nuevo, emitido desde la oficina presidencial en Seúl, al referirse a las próximas elecciones como "determinantes" para el futuro de la nación.Previamente, Moon ya habló de "unidad" al otorgar un indulto especial a la ex presidenta Park Geun-hye el pasado mes.Recordó el historial de éxitos de la nación al superar dificultades mediante la unidad y la cooperación, y enfatizó la necesidad de que el país vuelva a unirse para avanzar hacia el futuro.Sobre los logros de su administración, Moon expresó que, tras superar numerosos desafíos, logró reformar diversas agencias poderosas para que no imperen sobre la gente.Destacó que al impulsar la libertad de prensa y los derechos humanos, su gobierno llevó a la nación a estrechar filas con países plenamente democráticos.También enfatizó que Corea del Sur se ha convertido en el país con más éxito en las últimas siete décadas, siendo el único país del mundo que pasó de ser una economía en desarrollo a una economía desarrollada tras la Segunda Guerra Mundial.Finalmente, resaltó que harán todo lo posible hasta culminar su mandato para asentar la base de importantes avances para el nuevo gobierno, con medidas como ofrecer apoyo a las pymes afectadas por la pandemia.También comentó que el país introducirá el tratamiento oral contra OVID-19 durante este mes, y se comprometió a esforzarse al máximo para asegurar la estabilidad de la vivienda, para no traspasar esos problemas al próximo gobierno.