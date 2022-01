Ejército surcoreano asume fallos de vigilancia

Photo : YONHAP News

La deserción de un sujeto a Corea del Norte a través de la línea de demarcación militar el primer día del 2022, fue detectada por el equipo de vigilancia militar, pero al no comprobarlo en el momento, los hechos pasaron inadvertidos durante unas tres horas.Después de que el desertor cruzara la alambrada de espinos, el ejército revisó los equipos de vigilancia y pudo confirmar que un individuo fue filmado mientras cruzaba la valla del puesto militar fronterizo del Sur sobre las 6 y 40 de la tarde, mientras que el Ejército dio a conocer los hechos sobre las 9 y 20 de la noche.Fuentes militares explicaron que el soldado de guardía a cargo del circuito cerrado de televisión no vio al sujeto, y aunque la alarma de los sensores instalados en el puesto militar sonó, el Ejército no respondió al incidente, situación que ha provocado fuertes críticas ante la debilidad del sistema de vigilancia militar.El sector político - tanto oficialista como opositor- ha exigido una investigación exhaustiva al respecto, al considerarlo un fracaso de la vigilancia, además de calificar los hechos de "enfermedad crónica" al referirse a las deficiencias del sistema de vigilancia.El Estado Mayor Conjunto reconoció que la falta de respuesta inicial fue insuficiente y ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido.