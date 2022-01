Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung, candidato del partido The Minjoo a la presidencia, ha expresado que el precio de los inmuebles está empezando a caer.Durante una entrevista con KBS el lunes 3, explicó que los precios de las viviendas en zonas suburbanas están bajando ante la retirada de liquidez y el aumento del tipos por parte del Banco de Corea, y ahora es momento de frenar una caída excesiva de precios.Lee atribuyó el fracaso de las políticas inmobiliarias de la administración de Moon Jae In a las diferencias entre la perspectiva del Gobierno y del mercado, al tiempo de afirmar que él respetará el mercado y aumentará la oferta.Asimismo, el candidato a presidir el país también habló de la iniciativa de declarar el fin oficial de la Guerra de Corea, tarea que confirmó debe llevarse a cabo, aunque será difícil de concretar durante el mandato del presidente Moon Jae In.