Autoridades sanitarias enfatizan efectos de vacunación

Photo : YONHAP News

Las autoridades sanitarias han vuelto a defender la efectividad de las vacunas contra COVID-19.En rueda de prensa el martes 4, Park Hyang, a cargo de las medidas preventivas en el Centro de Gestión de Desastres, entidad dependiente del Ministerio de Salud y Bienestar, explicó que los efectos de la vacunación son tangibles. Detalló que los que han completado la segunda dosis tienen un 80,3% menos de probabilidad de morir o sufrir patologías graves, porcentaje que se eleva hasta el 93,6% en el caso de la tercera dosis.Señaló que, de las 210 mil personas que dieron positivo las últimas ocho semanas, unas 62 mil (un 30%) fueron no vacunados, al igual que un 53,1% de los pacientes graves y un 53,2% de los fallecidos en dicho periodo.Park agregó que el "pase sanitario", recientemente impuesto por el Gobierno para limitar el acceso a diversas instalaciones a los no vacunados, busca proteger a los no inmunizados y reducir la carga del sistema sanitario.