Candidato presidencial oficialista aboga por nuevo presupuesto

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung, candidato del partido oficialista The Minjoo a la presidencia, ofreció el martes 4 una rueda de prensa con motivo de Año Nuevo.Mostró su voluntad de hacer que la nación avance hasta lograr 50 mil dólares de renta per cápita, y de superar las dificultades del país, incluida la crisis sanitaria y el bajo crecimiento económico, al tiempo de priorizar la innovación científico-tecnológica.También solicitó a oficialismo y oposición asignar un presupuesto adicional para ayudar a los más afectados por las medidas preventivas. Al respecto, propuso una partida de entre 25 billones y 30 billones de wones, para aprobar antes de la festividad de Año Nuevo Lunar, que comienza el 31 de enero.En tanto la actividad de Yoon Seok Youl, candidato del principal opositor Poder del Pueblo, fue cancelada tras la reforma integral del comité electoral del partido por problemas internos.Kim Chong In, responsable del comité electoral de la formación, explicó que piensan crear un equipo para centralizar todo lo relativo al candidato, mientras que valora si aceptar la renuncia de todas las personas clave del comité de campaña.