Suspenden uso del pase sanitario en academias privadas

Photo : YONHAP News

El Tribunal Administrativo de Seúl aprobó parcialmente el martes 4 una demanda contra de la directora de la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades y del ministro de Salud y Bienestar, exigiendo suprimir el pase sanitario en academias privadas y salas de estudio.La corte reconoce la necesidad de adoptar medidas para evitar que el uso obligatorio del certificado de vacunación o de una PCR negativa para acceder a dichas instalaciones perjudique los intereses de sus propietarios o administradores, o les deje pérdidas irreversibles. Así, decretó suspender el requisito del pase sanitario para ingresar en esos lugares, considerando que esa medida no afectará demasiado al bienestar público.El tribunal explica que exigir una PCR cada dos días a los no vacunados para usar esas instalaciones es un peaje demasiado elevado, y consideró que obligar a presentar el pase sanitario es una medida discriminatoria, pues limita el acceso a al grupo de los no vacunados. Señaló que al proliferar los contagios post-vacunación, es difícil afirmar que los no vacunados aumentan el riesgo de propagación más que los vacunados, al punto de limitar su acceso a ciertas instalaciones de uso público.Enfatizó que si bien el Estado puede recomendar fuertemente a la población vacunarse para frenar la pandemia, tampoco debe ignorarse el derecho de cada individuo a decidir sobre su cuerpo y su propia salud.