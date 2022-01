Exembajador de EEUU muestra escepticismo sobre declarar el fin de la guerra

Photo : YONHAP News

El exembajador de Estados Unidos ante Corea del Sur, Harry Harris, presentó el martes 4 durante un seminario virtual organizado por la Fundación Washington Times, una postura negativa respecto a la propuesta del presidente surcoreano Moon Jae In de declarar el fin oficial de la Guerra de Corea.Harris cuestionó el objetivo de declarar de fin de guerra, al plantear dudas sobre si ese hito cambiará en algo la situación de la península coreana, al no incluir una negociación de paz. Enfatizó que el Acuerdo de Armisticio en vigor ya supone un marco ideal para la defensa de Corea del Sur, y agregó que el precio a pagar para agilizar el diálogo con Pyongyang será suavizar las medidas de respuesta a las amenazas norcoreanas.El exembajador enfatizó así la necesidad de compaginar la táctica del diálogo con la preparación militar, abogando por no relajar las sanciones y también por no reducir la envergadura de las maniobras conjuntas de las tropas surcoreanas y estadounidenses, si se desea persuadir a Corea del Norte de volver a la mesa de negociación.En cuanto a la actitud de Corea del Sur, Harris opinó que su pasividad denota debilidad, pues Seúl pudo haber optado por acciones concretas, como sumarse al boicot diplomático contra los Juegos Olípmicos de Beijing 2022 o participar activamente en la adopción de la resolución de Naciones Unidos sobre derechos humanos norcoreanos, pero no lo hizo.Harry Harris ejerció como embajador de Estados Unidos en Corea del Sur desde julio de 2018 hasta enero de 2021, justo antes de la investidura de Joe Biden como presidente.