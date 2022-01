Ejército vio a un desertor cruzar la frontera pero no actuó

Photo : YONHAP News

Las pesquisas sobre el desertor norcoreano que logró franquear el sistema de vigilancia fronteriza surcoreana el 1 de enero, para regresar a Corea del Norte, han revelado que el Ejército de Corea del Sur no adoptó ninguna medida pese a que las cámaras captaron a un sujeto cruzando la alambrada. Incluso reinó la confusión al principio, al considerar que era un nuevo caso de deserción desde Corea del Norte.Según una investigación preliminar de las Fuerzas Armadas, el desertor en cuestión fue detectado en hasta cinco ocasiones sobre las 6:36 de la tarde del 1 de enero, por tres cámaras de vigilancia instaladas en la frontera. Sin embargo, el soldado de guardia no se percató, ni consideró que fuera un suceso urgente, omitiendo informar a sus superiores. En tanto, los seis soldados que revisaron la alambrada tras encenderse las luces de alerta y sonar las alarmas, también descartaron problema alguno.Incluso al comenzar las inspecciones pertinentes, a las 9:17 de la noche, dieron por sentado que era otro desertor norcoreano, cuando en realidad el sujeto iba en sentido contrario, es decir, desde territorio surcoreano hacia Corea del Norte.Las autoridades de las bases a cargo de la vigilancia fronteriza explican que, tras cruzar la línea de demarcación militar, el desertor no mantuvo contacto con cuatro personas detectadas por las cámaras infrarrojas del Ejército surcoreano, supuestamente soldados norcoreanos.