Partido del Pueblo disuelve comité de campaña electoral

Photo : YONHAP News

Yoon Seok Youl, candidato presidencial del principal opositor Poder del Pueblo, anunció el miércoles 5 la disolución del comité de campaña electoral, anticipando que creará uno nuevo con personas que realmente estén dispuestas a trabajar con él, afines a sus visiones.Previamente, todos aquellos que ocupaban puestos clave en el comité de campaña presentaron su renuncia, incluido el responsable a cargo, Kim Jong In, a quien se esmeró por convencer para que el apoyara en las elecciones.Yoon asumió su responsabilidad por no haber liderado el comité de campaña apropiadamente y defraudar a los votantes, y explicó que asumirá con humildad el varapalo del pueblo. Agregó que, como integrante del mayor partido de la oposición, no fue consciente del mal rumbo del comité de campaña, pero mostró su voluntad de mejorar en adelante, para estar a la altura de las exigencias del electorado.Asimismo, también se disculpó por el escándalo surgido en torno a su familia, así como por otras conductas o comentarios que provocaron decepción e insatisfacción, sobre todo entre los votantes jóvenes.