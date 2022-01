Photo : YONHAP News

El candidato presidencial oficialista Lee Jae Myung visitó el miércoles 5 la ciudad de Gwangju en compañía del exlíder de The Minjoo, Lee Nak Yon, y juntos presidieron la primera reunión del Comité de Nueva Visión y Unidad Nacional, un organismo interno creado de cara a las elecciones.El candidato presidencial enfatizó que The Minjoo posee el "gen de la unidad" y afirmó que como representante de la formación, obedecerá el mandato de la población que reclama unir fuerzas para superar las crisis actuales. En tanto, Lee Nak Yon expresó que su firme compromiso de no dejar que la democracia retroceda en el país, recordando la sangre y las lágrimas que bañaron Gwangju en mayo de 1980.Por su parte, el oficialista The Minjoo comenzó a debatir la propuesta de Lee Jae Myung de fijar un nuevo prespuesto complementario.