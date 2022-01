Corea del Norte expresa su apoyo a los JJOO Beijing 2022

Photo : YONHAP News

Corea del Norte ha anunciado su apoyo incondicional a los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, aunque su país no pueda participar.Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte el viernes 7, el Comité Olímpico y el Ministerio de Deportes de su país enviaron una carta al Comité Olímpico de China y a otras entidades relacionadas, explicando que no podrán participar en las olimpiadas de Beijing por los movimientos de las fuerzas hostiles y la pandemia del COVID-19.Pese a todo, refrendó los esfuerzos del pueblo chino por lograr un espléndido y maravilloso festival olímpico-deportivo.Enfatizó que no escatimará esfuerzos para estrechar su relación de amistad con China, impulsando los intercambios y la cooperación con entidades deportivas y atletas chinos.La carta fue entregada a Beijing por el embajador de Corea del Norte en China el miércoles 5, el mismo día en que el país norteño probó un nuevo misil hipersónico.Previamente, el Comité Olímpico Internacional (COI) sancionó al Comité Olímpico de Corea del Norte hasta finales del año 2022 por negarse a participar en los Juegos de Tokio 2020.