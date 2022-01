Corea del Norte omite celebrar el cumpleaños de Kim Jong Un

Photo : YONHAP News

El 8 de enero Kim Jong Un cumplió 38 años pero Corea del Norte no decretó celebración alguna.En tanto, medios estatales como la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte o el Diario Rodong, el boletín oficial del Partido de los Trabajadores, tampoco publicaron reportajes especiales.En Corea del Norte tanto el 15 de abril, natalicio del fundador del país Kim Il Sung, como el 16 de febrero, fecha de nacimiento de su sucesor Kim Jong Il, son fiesta nacional. En cambio, el cumpleaños de Kim Jong Un no es feriado nacional, ni se celebra con actividades especiales o notas de prensa.En el caso del ya fallecido Kim Jong Il, padre del actual líder norcoreano, su natalicio fue designado como día no laborable ocho años después de ser nombrado sucesor del régimen en 1974, y como fiesta nacional en 1995.