Photo : YONHAP News

En base a fuentes internacionales, AFP publicó el martes 11 que la autoridad antimonopolio de la Unión Europea no aprobará la adquisición de DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) por HHI (Hyundai Heavy Industries), ambas firmas surcoreanas líderes en construcción naval.Esta noticia confirma la ya publicada por el diario The Financial Times, medio que previamente avanzó que la UE planea rechazar la fusión empresarial.Según dichas fuentes, la UE es reacia a que Industrias Pesadas Hyundai absorba los astilleros de Daewoo, al estimar que la fusión limitará la competencia mundial de buques de carga. Asimismo, a las autoridades comunitarias les preocupa que la fusión repercuta negativamente en el mercado de metaneros, mientras que en Europa se dispara el precio de la energía.Tal proyección considera el predominio de las navieras europeas en el mercado de transporte de gas natural licuado, al prever que la fusión entre ambos astilleros surcoreanos monopolice la fabricación de metaneros.