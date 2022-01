Photo : YONHAP News

Según informó Cheongwadae el miércoles 12, el presidente Moon Jae In no considera asistir a los Juegos Olímpicos de Invierno Beijng 2022.Una autoridad de la oficina presidencial respodió así al ser preguntado por la prensa sobre el posible viaje del mandatario a la capital de China para las próximas olimpiadas. Agregó que el Gobierno surcoreano desea que los Juegos Olímpicos Beijing 2022, al igual que PyeongChang 2018 y Tokio 2021, contribuyan a instaurar la paz del Nordeste Asiático y a impulsar las relaciones intercoreanas. Sin embargo, aclaró que aunque Moon no acudirá en persona al torneo deportivo, Corea sí enviará una delegación gubernamental.En cuanto a la posibilidad de concretar la postergada cumbre entre los mandatarios de Corea del Sur y de China a finales de enero, explicó que no hay nada firme aunque Seúl y Beijing mantienen consultas al respecto considerando la importancia de la diplomacia al máximo nivel, y ambos presidentes ven esencial promover los intercambios pese a la pandemia planetaria.