EEUU promueve nuevas sanciones del Consejo de Seguridad contra Pyongyang

Photo : YONHAP News

Ante los repetidos lanzamientos balísticos de Corea del Norte, Estados Unidos intenta presionar Corea del Norte con nuevas sanciones de Naciones Unidas.Linda Thomas-Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, tuiteó el miércoles 12 que Washington propone nuevas sanciones del Consejo de Seguridad en respuesta a los seis ensayos balísticos ejecutados por Pyongyang desde septiembre de 2021, pues cada uno de esos lanzamientos infringió las resoluciones del Consejo de Seguridad.Explicó que la propuesta se suma a las últimas sanciones de la administración de Biden contra seis norcoreanos y un particular y una rusos por su implicación en programas de armas de destrucción masiva (ADM) y misiles balísticos del régimen.Según matizaron múltiples fuentes diplomáticas, las sanciones adicionales buscan incluir a las personas y entidades designadas por los departamentos de Estado y del Tesoro de EEUU como conectadas con dichos programas en la lista negra del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En consecuencia, verán congelados sus activos y les vetarán la entrada a múltiples países extranjeros.Aunque la designación no precisa de una nueva resolución, debe ser aprobada por el comité de sanciones de Corea del Norte del Consejo. Sin embargo, no parece fácil que la medida prospere, pues requiere del consenso de los miembros permanentes del Consejo, entre los que figuran China y Rusia.