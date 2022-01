Seúl insta a Pyongyang a relajar la tensión y a reanudar el diálogo

Photo : YONHAP News

El Gobierno surcoreano ha instado a Corea del Norte a no elevar la tensión, al tiempo de invitarle a reanudar el diálogo.Después de que Estados Unidos ampliara las sanciones contra el régimen norcoreano por los últimos ensayos balísticos, Seúl explicó que la medida refleja la postura de Washington a favor de impulsar el diálogo sobre desnuclearización con Corea del Norte, al tiempo de implementar sin fisuras las sanciones contra el Gobierno de Kim Jong Un.Enfatizó que Washington sigue abierto al diálogo, aunque mantiene firmeza en cuanto a las sanciones, con el objetivo de lograr una desnuclearización total de la península coreana.Insistió en que Corea del Sur y Estados Unidos seguirán intentando promover el diálogo con Pyongyang y hallar una solución definitiva al problema norcoreano, al tiempo de instar al Norte a no complicar la situación y volver a la mesa de negociaciones.El llamamiento llega tras las sanciones adicionales contra Corea del Norte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense del día 12 (hora local), contra seis particulares norcoreanos y contra otro particular y una entidad de Rusia por sus conexiones con el programa balístico y nuclear de Pyongyang.Washington detalló que esas medidas forman parte del esfuerzo por frenar los avances en fabricación y desarrollo de tecnologías armamentísticas.