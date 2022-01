Ejecutivo y oficialismo debaten sobre presupuesto complementario

Photo : YONHAP News

El Ejecutivo y el partido en el poder The Minjoo comenzarán a debatir sobre un nuevo presupuesto complementario, que el Gobierno prevé en unos 14 billones de wones.No obstante, una fuente oficialista anticipó que el presupuesto podría aumentar, considerando la petición de Lee Jae Myung, candidato de The Minjoo a la presidencia, quien sugirió elevarlo para ampliar las ayudas al pequeño comercio, que necesita urgentemente una "transfusión de capital" para subsistir.Se cree que el principal opositor Poder del Pueblo abogará por rebajar las partidas que considera innecesarias, pero estará a favor de aumentar dicho presupuesto para los progamas de ayuda por COVID-19,El calendario establecido por The Minjoo por el momento, prevé aprobar el presupuesto complementario en el Consejo de Ministros la próxima semana y su ratificación parlamentaria antes del 15 de febrero, fecha en que arranca el periodo oficial de campaña para las presidenciales.