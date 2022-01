Descartan pase sanitario en supermercados y cines

Photo : YONHAP News

El Gobierno ha decidido suprimir el pase sanitario en academias privadas, salas de estudio, museos, cines y supermercados, instalaciones que considera con niveles de riesgo relativamente bajos.Al respecto, las autoridades anticiparon el lunes 17 que no impondrán el uso del pase sanitario en aquellos lugares donde no haga falta quitarse la mascarilla, al haber menos dispersión de partículas de saliva y por tanto menor riesgo de contagio.También argumentan que al remitir la propagación respecto a diciembre de 2021, consideran prudente relajar las pautas sobre pase sanitario en aquellas instalaciones con menor riesgo, de cara a armonizar medidas con el reciente dictamen de algunos tribunales sobre la aplicación del pase sanitario, para no generar confusión entre el público.El mismo día 14, un juzgado del Tribunal Administrativo de Seúl falló a favor de suprimir el uso del pase sanitario en supermercados y grandes almacenes, y también su aplicación a menores, mientras que otro del mismo tribunal desestimó la solicitud de no aplicar dicho sistema, interpuesta por un colectivo ciudadano contra el ministro de Salud y Bienestar.