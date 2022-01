Candidatos presidenciales dan su opinión sobre Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Los candidatos presidenciales de los dos principales partidos políticos del país, el oficialista The Minjoo y el mayoritario opositor Poder del Pueblo, expresaron sus posturas respecto a Corea del Norte y las relaciones intercoreanas.Lee Jae Myung, el representante del oficialismo, explicó que heredará los compromisos adquiridos durante la administración del presidente Moon Jae In incluidos en la Declaración de Panmunjeom, la Declaración de Pyongyang y el acuerdo militar intercoreano del 19 de septiembre, todos de 2018.Enfatizó que esos documentos, así como la declaración de la Cumbre de Singapur entre Corea del Norte y Estados Unidos, son de gran significado para la estabilidad de la península coreana, base que servirá para coordinar esfuerzos entre las dos Coreas, y también entre Pyongyang y Washington para forjar una relación de confianza.En cambio su rival opositor Yoon Seok Youl, mostró una postura relativamente más fuerte, al afirmar que la Declaración de Panmunjeom - firmada durante la cumbre intercoreana de abril de 2018- resultó dañada al destruir Pyongyang el edificio de la oficina de enlace en Gaesong. Alegó que pese a ser un pacto entre líderes, no servirá de nada mantenerlo si Corea del Norte no tiene la menor intención de respetarlo.En cuanto a la desnuclearización norcoreana, Yoon sostuvo que debe ser la prioridad número uno tanto en el diálogo intercoreano como en las negociaciones entre Pyongyang y Washington. Agregó que si Corea del Norte no se abre y no se dirige hacia el cambio, será imposible consolidar las bases para la reunificación de la península coreana.