Photo : YONHAP News

Kia, el mayor fabricante de automóviles de Corea, anunció el viernes 21 que el EV6, su primer vehículo totalmente eléctrico, fue elegido como "coche del año' en Car of the Year Awards 2022, galardón de la revista automovilística británica What Car?Dicha convocatoria cumplió este año su 45º aniversario desde la primera edición, celebrada en 1978.Concretamente, el EV6 de KIA no solo obtuvo el título de “coche del año”, sino también el de “SUV eléctrico del año”.