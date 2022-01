Corea introduce pruebas de antígenos en personas de bajo riesgo

Photo : YONHAP News

Al considerar que la variante ómicron es más contagiosa pero menos grave, uno de próximos cambios en la estrategia de respuesta al COVID-19 en Corea será usar pruebas rápidas de antígenos entre los no considerados como "grupo de riesgo".Dicho test presenta la ventaja de obtener un resultado inmediato, aunque se considera menos precisa que la PCR. Según anunciaron las autoridades, el kit de antígenos se usará entre menores de sesenta no catalogados como altamente vulnerables al virus, para saber si alguien está contagiado.No obstante, el nivel de precisión del test rápido de antígenos ronda el 40%, pues apenas detecta seis de diez casos positivos entre asintomáticos o en fase inicial de la enfermedad. A la inversa, si alguien da positivo en la prueba de antígenos, el resultado se considera fiable casi al cien por cien. En base a este dato algunos médicos recomiendan que aquellos que dén positivo en el test de antígenos sean diretamente aisladas y sometidas a tratamiento sin realizar PCR adicional.El sistema nacional de respuesta al COVID-19 permite realizar PCR a unas 850.000 personas cada día, un volumen insuficiente ante el drástico aumento de casos de la variante ómicron. Para aumentar la prevención, las autoridades consideran inevitable recurrir a la prueba rápida de antígenos, si bien los expertos recomiendan usar ese método solo como herramienta complementaria, para no generar confusión.