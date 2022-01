Photo : YONHAP News

Un experto en energía nuclear de Estados Unidos alega que Corea del Norte sigue realizando tareas de mantenimiento en el centro de ensayos atómicos de Punggye-ri, varios de cuyos túneles destruyó en 2018.Así lo afirma Olli Heinonen, investigador especial del Centro Stimson y ex subdirector general de OIEZ, quien en una reciente entrevista con la emisora La Voz de América, explicó que los rastros de vehículos y operativos de limpieza de nieve detectados en Punggye-ri mediante fotos satelitales, dejan entrever que Corea del Norte mantiene de algún modo dicho centro.Según Heinonen, las actividades de las autoridades norcoreanas parecen ser algo más que solo vigilancia de las instalaciones restantes y los movimientos de personas detectados, aunque no son muchos, permiten saber que algunos de esos edificios están en uso.La Voz de América detalla que en Punggye-ri hay cuatro túneles para ensayos nucleares. El número uno fue clausurado tras la primera prueba efectuada por Corea del Norte y el túnel 2 fue usado en cinco ensayos posteriores, mientras que el tercer y el cuarto túnel -mayores en dimensión que el segundo, nunca han sido usados y son objeto de mantenimiento por parte de Pyongyang.Al respecto, Heinonen vaticina que Corea del Norte podría usar los túneles que no destruyó en 2018 para realizar nuevos ensayos nucleares.