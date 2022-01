Reunificación insta a Pyongyang a dialogar en vez de amenazar

Photo : YONHAP News

Lee In Young, titular del Ministerio de Reunificación surcoreano, ha enfatizado dirigiéndose a Corea del Norte que no es momento para lanzar misiles, sino para regresar a la mesa de negociación y al camino de la cooperación.Así lo expresó en un videomensaje enviado al Foro para la Paz de la Península coreana 2022, organizado el martes 25 en Seúl, donde advirtió que si la tensión aumenta, el panorama regional se desestabilizará aún más y entrará en un prolongado círculo de conflictos y hostilidades. Así, sugirió que Corea, sobre todo Corea del Norte, debería optar por una vía de paz.Sostuvo que ante variables como la cada vez más fuerte rivalidad entre Washington y Beijing, las elecciones presidenciales de Corea del Sur y las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, la primera mitad de 2022 es un periodo crucial para la paz de la península coreana y no debería desperdiciarse.