Photo : YONHAP News

Tras regresar de su gira por Oriente Medio, el presidente Moon Jae In urgió el miércoles 26 a acelerar los preparativos para activar un nuevo sistema de control contra la pandemia, centrado en medidas más rigurosas de respuesta a la variante ómicron.En particular, llamó a no descuidar los detalles sobre tratamiento de COVID-19 en primer nivel de atención médica, remarcando que en su etapa inicial puede generar confusión o presentar fallos de coordinación entre los responsables.También pidió a sus secretarios asegurar suficientes kits de autodiagnóstico, anticipando un posible desequilibrio entre oferta y demanda, además de optimizar los controles sanitarios en el entorno escolar.