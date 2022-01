EEUU enfatiza papel de Corea del Sur en campaña contra China

Photo : YONHAP News

Mark Lambert, subsecretario adjunto de Estado estadounidense, ha presionado indirectamente a Corea del Sur para que asuma un rol activo en la campaña de Washington contra China.Durante una videoentrevista con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales ofrecida el miércoles 26, afirmó que para la promoción de la democracia y los derechos humanos en Asia no hay país más importante que Corea del Sur. Aunque matizó que por ejerce mejor su papel al criticar a Camboya, a Myanmar o a Cuba, antes que a China, pues según su opinión Seúl muestra una actitud relativamente pasiva en temas relacionados con Beijing.En todo caso, Lambert señaló que - a diferencia de otras naciones- Corea del Sur está en la dirección correcta y aludió a la frase emitida tras tras la cumbre entre los presidentes Moon Jae In y Joe Biden del pasado mayo sobre mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, zona de constantes fricciones entre Estados Unidos y China.También reconoció que la ubicación geográfica influye en la postura de Corea sobre temas vinculados con China, pues a lo largo de la historia Corea se ha relacionado y ha tenido que cooperar con una nación colosal con la que comparte frontera, y en cierta medida sigue sintiendo limitaciones, motivo por el que Corea no dará la espalda a China.