Justicia frena debate televisivo entre Lee Jae Myung y Yoon Seok Youl

Photo : YONHAP News

El debate televisivo que pensaban mantenerLee Jae Myung y Yoon Seok Youl, los dos candidatos favoritos a presidir el país, ha sido cancelado por resolución de un tribunal de Seúl.En respuesta a una demanda de Ahn Cheol Soo - candidato presidencial de Partido del Pueblo- consideró injusto que el partido oficialista The Minjoo y el principal opositor Poder del Pueblo celebren un debate televisivo solo entre sus representantes y excluyendo al resto. Consideró no ajustado a derecho excluir a Ahn y a Sim Sang Jung, del Partido Justicia, pues tanto por su apoyo popular como por la representación de sus formaciones en la Asamblea Nacional, no pueden quedar al margen de los debates oficiales, en virtud de la Ley Electoral.Así, el tribunal ordenó suspender el debate televisivo programado entre Lee y Yoon, coordinado entre los dos principales partidos políticos del país y los tres principales canales de Corea. Las emisoras reaccionaron inmediatamente y propusieron organizar un debate a cuatro, incluyendo a los dos candidatos mencionados el 31 de enero o el 3 de febrero, durante el puente de Año Nuevo Lunar.En tanto, los debates oficiales cuya celebración estipula la Ley Electoral tendrán lugar a partir del 21 de febrero.