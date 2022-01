Crisis en Ucrania genera inquietud en empresas surcoreanas

Photo : YONHAP News

La escalada de tensión derivada de la crisis en Ucrania ha generado un fuerte pulso entre Rusia y Occidente, que por el momento sigue sin encontrar una solución diplomática.Mientras Rusia ha iniciado una maniobra masiva de acercamiento en la frontera con el sur de Ucrania, donde actualmente acumula unos 127 mil soldados, Ucrania ha anticipado un ejercicio militar conjunto con Belarús.En tanto, Estados Unidos puso en alerta a 8.500 soldados ante un posible despliegue en el este de Europa, además de activar maniobras de la OTAN en el Mediterráneo, mientras que otros países de Occidente han anunciado su intención de apoyar a Ucrania con medidas concretas.La situación es tan candente que no solo ha alarmado a la comunidad internacional, sino también a las empresas surcoreanas con presencia en Ucrania, que actualmente totalizan unas 10 firmas, entre las que figuran nombres como Samsung Electrónica o Hankook Tire.Según informó una fuente local, las empresas surcoreanas están diseñando planes de evacuación ante una posible invasión de Ucrania por parte de Rusia, si bien están en un cierto impás, al considerar que la situación no llegará a tal extremo. Testimonios de personas sobre el terreno aseguran que, de momento, todo está bajo control y no ha cundido el pánico.Igualmente, el conflicto por Ucrania mantiene en vilo a unas 40 empresas surcoreanas presentes en Rusia, pues si estallara una guerra, no solo es previsible un gran caos en el mercado local, sino también una batería de sanciones por parte de Estados Unidos. Asimismo, se prevé que dichas sanciones terminarían afectando a las firmas coreanas, pues actualmente poseen una alta cuota de mercado en Rusia, principalmente en el sector de electrodomésticos.También preocupa en gran medida un posible encarecimiento del coste de las materias primas. Según datos recientes, el precio del gas se ha multiplicado por seis en Europa, donde el gas ruso representa un 40% del total de las importaciones de gas de la eurozona, e igualmente se han disparado los precios de petróleo y del gas natural licuado.Según los expertos, el encarecimiento de las materias primas y las dificultades en la cadena de suministro global generadas por el posible riesgo de un conflicto armado, podrían dejar un impacto directo en la economía surcoreana, pues el país importa muchos recursos energéticos y minerales de Rusia.En tanto, el Ministerio de Exteriores ha elevado a Nivel 3 la alerta de viajes sobre doce provincias al sur, este y norte de Ucrania, además de recomendar a los surcoreanos que residen allí que evacúen la zona lo antes posible.