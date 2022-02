Debate televisivo entre Lee Jae Myung y Yoon Seok Youl queda en suspenso

Photo : YONHAP News

Cada vez queda más lejos la posibilidad de concretar un "debate a dos" entre el candidato oficialista Lee Jae Myung y su rival del principal opositor Poder del Pueblo, Yoon Seok Youl.Aunque estaba programado para las 6 de la tarde del lunes 31, las negociaciones sbore los detalles del debate concluyeron sin acuerdo el domingo 30, al no consensuar si los candidatos podrían consultar documentos durante el debate.El principal opositor Poder del Pueblo confiaba en presentar documentos para avalar que hubo favoritismo y corrupción en el plan de urbanización en Seongam, cuando Lee Jae Myung era alcalde de dicha localidad, pero el oficialista The Minjoo se opuso férreamente al considerar que eso no era lo pactado.Así, la negociación terminó sin acuerdo, y por ahora el debate ha quedado en suspenso.Mientras, Yoon Seok Youl anunció que reanudaría su agenda púlbica en la tarde del lunes, dejando entrever que el primer debate televisivo entre Lee y Yoon se frustró a última hora.