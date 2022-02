Lee obtiene apoyo de ex altos cargos y Yoon enfatiza comunicatividad

Photo : YONHAP News

Más de cien ex altos cargos, de rango ministerial o viceministerial, han creado un grupo en apoyo de Lee Jae Myung, candidato del oficialista The Minjoo a la presidencia. Según fuentes del partido, 104 ex funcionarios colaborarán con el equipo de campaña de Lee ofreciendo su experiencia y conocimiento en gestión gubernamental y en ejecución de políticas.El candidato oficialista se reunió el domingo 6 con el exlíder del comité de campaña del partido opositor Poder del Pueblo, Kim Jong In, y el lunes 7 con el exlegislador Lee Sang Don, en un intento por recabar votos entre "derechistas racionales" y centristas.En tanto, su rival de Poder del Pueblo, Yoon Seok Youl, anunció en una videoentrevista que será un presidente abierto y comunicativo con el pueblo, el Parlamento y la prensa. También reafirmó su promesa de destinar hasta 50 billones de wones a apoyar al micro y pequeño comercio, el sector más afectado por la pandemia, en los primeros cien días de mandato.Mientras Ahn Cheol Soo, el candidato de Partido del Pueblo, emitió un mensaje al bando progresista enfatizando que seguirá el legado del expresidente Roh Moo Hyun para crear una sociedad unida y justa, mientras que Sim Sang Jung, del Partido Justicia, abogó por reformar el sistema de pensiones.