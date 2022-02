Reunificación monitoriza posibles cambios en agenda política de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Respecto a los posibles motivos de Pyongyang para no divulgar hasta el lunes 7 dato alguno sobre las sesiones de la Asamblea Popular Suprema mantenidas el día 6, el Ministerio de Reunificación surcoreano ha expresado que seguirá atentamente la situación por si surgen posibles cambios en la agenda política de Corea del Norte.Lee Jong Joo, portavoz de la cartera, explicó el lunes 7 que no es la primera vez que el régimen norcoreano no ofrece datos sobre las reuniones de su cámara legislativa, pues incluso a veces postergó dichos encuentros sin avisar u ofrecía un resumen de medidas en la última jornada de sesiones, si los debates duraban más de un día.Corea del Norte anticipó en diciembre que convocaría nuevamente a la Asamblea Popular Suprema el 6 de febrero de 2022, pero no ofreció más detalles pese a quedar pocos días para esa fecha. Tampoco divulgó al respecto el lunes 7, como hubiera sido esperable, pues por lo general solía informar de las sesiones de la Asamblea Popular Suprema en la mañana siguiente a su desarrollo.