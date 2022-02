Corea activa nuevo sistema de atención al COVID-19 desde el viernes

Photo : YONHAP News

El nuevo sistema de atención médica a pacientes de COVID-19 entrará en vigor el jueves 10.Los cambios afectan principalmente al seguimiento de enfermos en tratamiento domiciliario, que queda reservado a mayores de sesenta años y personas de alto riesgo, que tendrán seguimiento médico dos veces al día. También les ofrecerán test de antígenos gratuitamente.En cambio, los menores de sesenta, asintomáticos y pacientes con síntomas leves tendrán que usar esos test por su cuenta y no tendrán un seguimiento personalizado, como hasta ahora, aunque siempre pueden hacer consultas a distancia o bien acudir a su clínica del barrio, de ser necesario.Asimismo, pondrán en marcha pautas de cuarentena simplificadas, sin distinguir el calendario de aislamiento preventivo entre familiares que convivan juntos, y eximiendo de ello a aquellos completamente vacunados.Las autoridades educativas, en tanto, anticiparon el martes 8 que pese a la propagación de la variante ómicron, no limitarán las clases presenciales, aunque los administradores de cada escuela tendrán más libertad para regular las normas de apertura en base a criterios como volumen de casos positivos entre el alumnado o tasa de estudiantes aislados.También actualizaron las pautas sanitarias en el entorno escolar, siendo el mayor cambio que los estudiantes que mantuvieron contacto con positivos pero no muestran síntomas, deben realizar primero un test de anticuerpos. Si dan negativo podrán asistir a clase, aunque deberán realizar tres pruebas PCR en una semana.A tal efecto, el Ministerio de Educación dispondrá de 6,5 millones de kits de test rápido de anticuerpos como reserva para las escuelas, al tiempo de habilitar puestos móviles de pruebas de diagnóstico.