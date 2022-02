Ensayo de coreografía de Black Pink supera 1.000 millones de visionados

Photo : YONHAP News

El vídeo sobre el ensayo de la coreografía de 'How You Like That', del grupo de k-pop Black Pink, acumula más de 1.000 millones de visionados en YouTube, según anunció el martes 8 YG Entertainment.Tras su lanzamiento en julio de 2020, el vídeo superó los mil millones de visitas a las 10:19 pm del lunes 7, un año y siete meses después, siendo la primera vez que el ensayo de una coreografía de k-pop logra ese récord.No en vano, actualmente 32 vídeos de Black Pink tienen más de 100 millones de visionados en YouTube. Su canal cuenta con 22.400 millones de reproducciones y 72 millones de suscriptores.