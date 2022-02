Presidente llama a garantizar derecho al voto de aislados y contagiados

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha exhortado a garantizar el derecho al voto de los electores con COVID-19 y en aislamiento preventivo, al especularse que podrían tener dificultades para votar en los comicios presidenciales.El mandatario llamó a adoptar todas las medidas posibles para garantizar el derecho al voto de todos los surcoreanos, más allá de su condición.Según las pautas de la Comisión Nacional Electoral, si un ciudadano da positivo al COVID-19 después del 4 ó 5 de marzo, fecha de la votación anticipada, no podrá ejercer su derecho al voto porque por ahora no han planificado urnas aparte para contagiados.