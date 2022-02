Photo : YONHAP News

En base a los indicios de preparativos en marcha en Corea del Norte para un desfile militar, varias fuentes especulan que Pyongyang podría programar una parada militar en abril, con motivo del 110º aniversario del natalicio de Kim Il Sung, el ya fallecido fundador del país y abuelo del actual líder Kim Jong Un.Según informó la emisora estadounidense La Voz de América el miércoles 9, diversas fotos satelitales tomadas el día 7 muestran gran cantidad de puntos negros - que podrían ser filas de soldados- en el centro de ensayos de desfiles militares ubicado al norte del aeródromo de Mirim, en Pyongyang.La emisora explicó que no es la primera vez que detectan algo similar mediante fotos por satélite, y por estimación consideran que podría haber entre 400 y 2.000 efectivos en dicho centro de entrenamiento. Sin embargo, por ahora resaltó que es imposible discernir si son preparativos para un desfile militar, por la cuantitativa diferencia de volumen de soldados respecto a actividades similares de años anteriores.Por su parte, las autoridades militares surcoreanas confirmaron que siguen de cerca los movimientos en Corea del Norte, aunque por el momento no han detectado nada extraordinario.En todo caso, estiman que si Pyongyang organiza un desfile militar, lo llevará a cabo en torno al 15 de abril, día del natalicio de Kim Il Sung, que el Norte conmemora bajo el nombre de Día del Sol, y no en el natalicio de Kim Jong Il, padre del actual líder y también fallecido, quien el próximo 16 de febrero cumpliría 80 años.