Cuatro películas descubiertas por BIFF llegan a la Berlinale

Photo : YONHAP News

Cuatro películas descubiertas en la edición de 2021 del BIFF, el Festival Internacional de Cine de Busan, se proyectarán en la Berlinale, que comienza el 10 de febrero.Los títulos son 'The Apartment with Two Women' ('Apartamento con dos mujeres') y 'Memoryland', incluidas en la sección Nuevas Corrientes de BIFF 2021; 'Calor de día, frío de noche', seleccionada para la lista de El hoy del cine coreano-Visión; y 'Ladies Only', de la sección competitiva de documentales.Dos de las cuatro, 'The Apartment with Two Women' y 'Calor de día, frío de noche', son surcoreanas. En concreto, la primera fue la más que más dio que hablar durante el Festival de Busan del año pasado, al acumular cincos premios.